Вже наступного тижня в Україні значно потеплішає. Стовпчики термометрів піднімуться віще +20°.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
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"З наступного понеділка, з 10-го травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20...+25 градусів і навіть вище", - зазначила синоптик.
За її словами, найближчими днями в Україні буде теплішати, а в другій половині тижня почнуться дощі. Найбільше вологи припаде на суботу, 8-го травня.
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