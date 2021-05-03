Найближчими днями в Україні буде поступово теплішати, а у другій половині тижня - дощитиме.

Вже наступного тижня в Україні значно потеплішає. Стовпчики термометрів піднімуться віще +20°.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"З наступного понеділка, з 10-го травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20...+25 градусів і навіть вище", - зазначила синоптик.

За її словами, найближчими днями в Україні буде теплішати, а в другій половині тижня почнуться дощі. Найбільше вологи припаде на суботу, 8-го травня.

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Автор: Катерина Лиманська