Сніг, ожеледиця та потужні пориви вітру: сьогодні в Україні буде вирувати негода
У Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій області через негоду зранку тривають обмеження руху транспорту на дорогах.
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14 лютого в Україні в західних, північних та місцями центральних областях очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляється у зведенні ДСНС щодо ускладнення погодніх умов.
Температура вночі 11-16°, в західних областях 5-10° морозу, вдень 1-8°, на північному сході до 11° морозу.
На Київщині вночі можливий невеликий сніг, місцями пориви вітру 15-18 м/с, вдень без істотних опадів.
На дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-14°, вдень 3-6° морозу.
У Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій області через негоду зранку тривають обмеження руху транспортних засобів на дорогах.
На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 350 особам).
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