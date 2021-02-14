Сніг, ожеледиця та потужні пориви вітру: сьогодні в Україні буде вирувати негода

08:42, 14 лютого 2021
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У Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій області через негоду зранку тривають обмеження руху транспорту на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого / УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 14 лютого / УНІАН

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14 лютого в Україні в західних, північних та місцями центральних областях очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляється у зведенні ДСНС щодо ускладнення погодніх умов.

Температура вночі 11-16°, в західних областях 5-10° морозу, вдень 1-8°, на північному сході до 11° морозу.

На Київщині вночі можливий невеликий сніг, місцями пориви вітру 15-18 м/с, вдень без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-14°, вдень 3-6° морозу.  

У Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій області через негоду зранку тривають обмеження руху транспортних засобів на дорогах.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати  8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 350 особам).

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Автор: Дмитро Захаров

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Теги: погоданегода
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