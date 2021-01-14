У Швеції та Фінляндії випала рекордна кількість снігу, залізниця працює з обмеженням (фоторепортаж, відео)
Очікують, що температура впаде до -25°.
Рекордні снігопади накрили Швецію і Фінляндію. Більше 7 тисяч будинків залишились без електрики.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Сніжить уже більше доби, подекуди намело кучугури, висотою під два метри.
На дороги вивели усю наявну снігоприбиральну техніку – комунальники ледь встигають розчищати замети. З обмеженням працює залізниця. Синоптики прогнозують, найближчими днями опади припиняться, натомість прийдуть морози. Очікують, що температура впаде до -25°.
Сніг в Іспанії
Половина Іспанії досі залишається під снігом.
Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований Європейським космічним агентством на своїй станиці в Twitter.
Фотографія знята супутником Sentinel-3.
На знімку видно, що більша частина країни все ще засипана снігом після шторму "Філомена". Мадрид став найбільш постраждалим з іспанських міст.
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