У Швеції та Фінляндії випала рекордна кількість снігу, залізниця працює з обмеженням (фоторепортаж, відео)

Очікують, що температура впаде до -25°.

Рекордні снігопади накрили Швецію і Фінляндію. Більше 7 тисяч будинків залишились без електрики.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сніжить уже більше доби, подекуди намело кучугури, висотою під два метри.

На дороги вивели усю наявну снігоприбиральну техніку – комунальники ледь встигають розчищати замети. З обмеженням працює залізниця. Синоптики прогнозують, найближчими днями опади припиняться, натомість прийдуть морози. Очікують, що температура впаде до -25°.

Сніг в Іспанії

Половина Іспанії досі залишається під снігом.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований Європейським космічним агентством на своїй станиці в Twitter.

Фотографія знята супутником Sentinel-3.

На знімку видно, що більша частина країни все ще засипана снігом після шторму "Філомена". Мадрид став найбільш постраждалим з іспанських міст.