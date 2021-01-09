Найстрашніший снігопад нового століття: Іспанія занурилася в хаос через стихію, загинули три людини
Прем'єр країни закликав громадян утримуватися від поїздок і слідувати інструкціям надзвичайних служб.
Іспанія занурилася в транспортний хаос через надзвичайно сильний снігопад, викликаний штормом Філомена. Сотні людей потрапили в снігову пастку в автомобілях, наразі відомо про трьох загиблих.
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Як повідомляє El Pais, в провінції Сарагоса від погодних умов загинув безхатченко у віці близько 30 років. Ще одна трагедія сталася в місті Міхас - там загинула пара місцевих жителів. Люди опинилися заблоковані в своєму автомобілі через снігопад, а потім його змило водою в річку.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав громадян утримуватися від поїздок і слідувати інструкціям надзвичайних служб. Влада рекомендувала всім, хто застряг у своєму автомобілі, залишити двигун увімкненим і використовувати обігрівач. Рекомендується не намагатися прибирати сніг з даху автомобіля.
В автономній області Кастилія-Ла-Манча влада наполегливо закликає людей залишатися вдома. Зазначається, що таких важких погодних умов у регіоні не фіксували з 1904 року.
В Мадриді та восьми провінціях ця негода стала найстрашнішою з 2007 року.
Шторм в Іспанії
- Шторм Філомена в п'ятницю і суботу накрив Іспанію.
- Мадрид накрив найбільший за останні роки снігопад. В результаті негоди був закритий мадридський аеропорт, робота залізничного транспорту обмежена.
- За даними місцевої влади, на автомагістралі М-30 і М-40 біля іспанської столиці утворилися великі затори. Температура повітря близько нуля. Водіям, які застрягли в кілометрових заторах, допомагали волонтери Червоного Хреста. Вони роздавали водіям їжу. Водіїв попросили без гострої потреби не виїжджати з дому.
- У зв'язку з негодою перенесли десятки авіарейсів з Мадридського аеропорту Барахас.Також призупинено високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.
- Державне метеорологічне агентство (Aemet) повідомило, що рекордна температура -35,6 градуса за Цельсієм була зафіксована в Вега-де-Лурдес В Леоні на півночі Іспанії.
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