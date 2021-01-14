Шторм "Філомена" засипав снігом половину Іспанії, найбільше постраждав Мадрид (фоторепортаж)
Найбільше від стихії постраждав Мадрид.
Половина Іспанії досі залишається під снігом.
Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований Європейським космічним агентством на своїй станиці в Twitter.
Мадрид накрив найбільший за останні роки снігопад (фоторепортаж)
Фотографія знята супутником Sentinel-3.
На знімку видно, що більша частина країни все ще засипана снігом після шторму "Філомена". Мадрид став найбільш постраждалим з іспанських міст.
Шторм "Філомена" в Іспанії: що відомо
9 січня Іспанія занурилася у транспортний хаос через надзвичайно сильний снігопад, викликаний штормом "Філомена". Сотні людей потрапили в снігову пастку в автомобілях, на даний момент відомо про трьох загиблих.
У провінції Сарагоса від погодних умов помер безхатченко у віці близько 30 років. Ще одна трагедія сталася в місті Міхас - там загинула пара місцевих жителів. Люди виявилися заблоковані в своєму автомобілі через снігопад, а потім його змило водою в річку.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав громадян утримуватися від поїздок і слідувати інструкціям надзвичайних служб. Влада рекомендувала всім, хто застряг у своєму автомобілі, залишити двигун ввімкненим і використовувати обігрівач. Рекомендується не намагатися прибирати сніг з даху автомобіля.
В автономній області Кастилія-Ла-Манча влада наполегливо закликає людей залишатися вдома. Зазначається, що таких важких погодних умов у регіоні не фіксували з 1904 року.
У Мадриді і восьми провінціях ця негода стала найсерйознішою з 2007 року.
- Вінниця-1°... -10°
- Дніпро-2°... -11°
- Донецьк-3°... -7°
- Житомир-1°... -12°
- Запоріжжя0°... -9°
- Івано-Франківськ+1°... -6°
- Київ0°... -12°
- Кропивницький0°... -12°
- Луганськ-2°... -5°
- Луцьк-1°... -12°
- Львів-1°... -8°
- Миколаїв0°... -10°
- Одеса+1°... -7°
- Полтава-2°... -10°
- Рівне-2°... -14°
- Сімферополь+3°... -4°
- Суми-5°... -10°
- Тернопіль-1°... -9°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+1°... -7°
- Хмельницький-1°... -11°
- Черкаси+1°... -5°
- Чернігів-4°... -10°
- Чернівці+1°... -4°