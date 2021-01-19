Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Хвиля теплого повітря з Середземного моря принесе в Україну довгоочікуване потепління.

В Україні вже через кілька днів має стати тепліше / фото Reuters

Тепле повітря з Середземного моря принесе в Україну відлигу. До вихідних температура в деяких регіонах України підніметься майже до +10°.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає РБК-Україна.

Як зазначила синоптик, потепління буде поступовим.

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"Найближчої доби, 20 січня, ще збережеться холодна погода. Температура вночі 15-20 градусів морозу, вдень 10 градусів морозу. У північних і північно-східних областях вночі ще 21-26, вдень 12-17 градусів морозу", - сказала Голеня.

За її словами, дещо тепліше буде на Заході та в Криму - вночі -4°...-9°, а вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Як зазначила Голеня, вже 22 січня в західних і південних областях вночі близько нуля, вдень +4°...+9°. На решті території вночі 1-6 градусів морозу, вдень +1°...+6°. Але в східних областях все ще буде 4-9 градусів морозу вночі, а вдень близько нуля.

"На вихідних тепла погода в Україні збережеться", - впевнена синоптик.

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