Таке явище можна побачити приблизно раз на два-три роки.

Увечері в понеділок, 19 серпня, над Україною зійшов Осетровий Місяць.

Як повідомляє NASA, таку назву Місяць отримав від індіанських племен північного сходу Сполучених Штатів, оскільки в цю пору року їм було легше ловити велику осетрову рибу. Місяць буде повним протягом трьох днів.

За даними timeanddate, загалом таке явище трапляється раз на два-три роки. Наступний сезонний Блакитний Місяць відбудеться в травні 2026 року. Термін "супермісяць" був запропонований астрологом Річардом Нолле 1979 року для позначення молодика або повного місяця, який відбувається, коли Місяць перебуває в межах 90% свого найближчого наближення до Землі.

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Блакитний Місяць

Існує два різних визначення Блакитного Місяця: сезонний і місячний. 19 серпня в небі можна побачити саме сезонний Блакитний Місяць. Наступного разу його можна буде спостерігати вже 31 травня 2026 року.

Науковці зазначають, що в цей час Місяць виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.

В англійській мові існує навіть вислів "once in a blue moon", який використовують, коли хочуть сказати, що певна річ трапляється дуже рідко.

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