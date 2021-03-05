Екологи б'ють на сполох: 2021 рік в Україні буде ще спекотнішим за попередній, степ атакує посуха

Потепління стрімко відбувається у північних регіонах України.

Екологи прогнозують пересихання річок / фото Марина Григоренко

Екологи прогнозують, що 2021-й рік стане ще спекотнішим, ніж попередній. Це призведе до проблеми з врожайністю, пересихання річок, а питання щодо питної води загострюватиметься, як у нашій країні, так і в усьому світі.

Про це повідомили в прес-службі Національної екологічної ради України, передає РБК.

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"Очікується, що 2021 рік буде значно тепліший за попередній, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів. Потепління стрімко відбувається у північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха", - кажуть експерти.

За прогнозом екологів, у південних областях (Миколаївській, Херсонській, Одеській) стануть частими посухи та суховії - їх кількість найближчими роками зросте на 15-30%. У центрі почастішають град, сильні вітри. А ось на захід прийдуть часті рясні дощі, тому повеней там не уникнути.

"Від неприродньо спекотного клімату в першу чергу страждатимуть малі водотоки. Вони будуть міліти, пересихати. За останні двадцять років з карти України зникло більше десяти тисяч малих річок", - кажуть екологи.

Вони наполягають на тому, що Україні потрібна продумана державна водна програма, яка б змогла вберегти більшу частину водойм від катастрофи.

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