Пастух помітив дивну поведінку в стаді, але з чим це пов'язано, йому було неясно.

У Греції стадо овець, які намагаються знайти свіжу траву для їжі через сильну повінь, почало поводитися дивно після того, як з'їло більшу частину урожаю канабісу.

Вівці вторглися в теплицю з виробництва лікарського канабісу. Власник сказав, що урожай вже сильно постраждав від спеки і шторму Деніел, і вівці доїли "те, що залишилося", пише Sky News.

Стадо паслося на затоплених рівнинах Фессалії в Центральній Греції, а потім попрямувало в теплицю недалеко від міста Альмірос, щоб з'їсти близько 100 кг марихуани.

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"Я не знаю, від сміху це чи від плачу. У нас була хвиля спеки, і ми втратили багато виробництва. У нас були повені, ми втратили майже все. А тепер це. Стадо зайшло в теплицю і з'їло те, що залишилося. Я не знаю, що сказати, чесно", - розповів власник врожаю.

Пастух помітив дивну поведінку в стаді, але з чим це пов'язано, йому було неясно.

За словами чиновників, шторм Даниїл пронісся через Фессалію трьома днями раніше цього місяця, затопивши міста та села та вбивши понад 100 000 тварин та худоби.

Курйозні випадки з вівцями у світі - деталі

У Німеччині овець та кіз залучили до кампанії із заохочення вакцинації проти коронавірусу. Такою акцією в Шнефердингені (на південь від Гамбурга) хотіли привернути увагу невакцинованої частини населення.

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