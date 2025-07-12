Кілька населених пунктів повністю знеструмлені. У Салтівському районі Харкова обвалився дах приватного будинку.

В Харкові та області вирує негода - потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с накрили населені пункти. Вже відомо, що від падіння дерев одна людина загинула, інша - 7-річна дтина - травмована.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Наразі частково знеструмлена Балаклія. Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю", - повідомив він.

Синєгубов закликав громадян бути обережними поблизу дерев та ліній електропередачі. "Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці", - рекомендував він.

У свою чергу Харківський регіональний центр з гідрометеорології випустив попередження, в якому зазначив, що по Харківщині сьогодні будуть спостерігатися небезпечні метеорологічні явища:

"12 липня очікується по області і місту гроза, вдень град та шквал, вітер 15 - 20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Синоптики додали, що по області I рівень небезпеки, жовтий.

О 21: 25 Синєгубов провідомив про першу жертву негоди та постраждалих.

"Троє постраждалих у Харкові через негоду: обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі", - повідоми голова Харківської ОВА і додав, що медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Синєгубов також описав перші наслідки негоди в обласному центрі. За його словами, сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків, також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди.

При цьому, за даними Синєгубова, внаслідок негоди в селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. "На жаль, вона загинула", - повідомив чиновник.

Пізніше він додав, що у Харкові під час негоди постраждала дитина. "На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - деталізував голова ОВА.

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Вчора стали відомі наслідки негоди на Львівщині, де за добу випала критична норма опадів. Зокрема, було підтоплено приблизно 230 будинків, врятовано 8 осіб, серед них 5 - дітей.

За даними місцевої влади, негода залишила без світла 192 населені пункти. Мер Львова Андрій Садовий розповідав, що в нежитлових зонах рівень води місцями сягав 3 м.

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