Без утеплення залишився будинок на вулиці Григоренка, 39В.

У Дарницькому районі Києва шквальний вітер зніс утеплювач з багатоповерхового будинку.

Про це повідомив у Facebook журналіст Євген Руденко.

Без утеплення залишився будинок на вулиці Григоренка, 39В.

"Коли зриваєшся о другій годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися", – написав Руденко.

Ураганний вітер обривав утеплювач з будинку величезними пластами. На щастя, ніхто внаслідок події не постраждав.

Коментатори зазначають, що утеплювач, ймовірно, був неякісно встановленим, а майстри могли зекономити на матеріалах.

"Ну на клею та шпильках зекономили, от і штукатурка не витримала",

"Цікаво хто робив таке утеплення",

"Майстрів треба знайти та заставити все переробити за свої гроші",

- пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії після проливних дощів почалася повінь. Припарковані на вулиці автомобілі опинилися повністю у воді. У місті Більбао, що в Країні Басків на півночі Іспанії почалися проблеми з електрикою.

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Автор: Марта Гичко