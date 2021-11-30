У деяких місцях машини виявилися повністю зануреними під воду.

В Іспанії після проливних дощів почався потоп.

Про це повідомляє місцеве видання deia.

Як повідомляється, дощі почалися після снігопадів, це ще більше погіршило ситуацію з водою.

Припарковані на вулиці автомобілі опинилися повністю у воді. У місті Більбао, що в Країні Басків на півночі Іспанії почалися проблеми з електрикою.

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"Я пішов погуляти з собакою і побачив свою машину під водою", - цитує видання слова одного з місцевих жителів.

Як повідомляється, в постраждалих районах також призупинено залізничне сполучення.

Нагадаємо, шторм "Арвен" приніс сильні снігопади на північ Іспанії. Від них постраждали Наварра, Кантабрія і Країна Басків. У постраждалих районах завалило снігом майже півтори сотні доріг. Частину з них довелося закрити.

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Автор: Катерина Лиманська