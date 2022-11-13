Останнього разу таку теплу погоду в листопаді фіксували на початку 18 століття.

У Ризі 12 листопада температура повітря підвищилася до +15 градусів - так тепло цього дня у латвійській столиці було лише на початку 18 століття.

За даними Латвійського центру довкілля, геології та метеорології, у 1967 році таку теплу погоду теж було зафіксовано у листопаді, але 3 числа, а нинішній рекорд зафіксований 12 листопада, пише Delfi.

Добова максимальна температура повітря у Ризі рекордна п'ятий день поспіль.

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У ніч на суботу стовпчик термометра в Ризі піднявся до позначки +13,8 градуса за Цельсієм. У другій декаді місяця вночі рекорд тепла був встановлений не тільки в столиці, а й в Алуксні, Бауську, Добелі, Колці, Мерсрагсі, Павілості, Руйєні та Стенді.

Найвищу температуру повітря в країні опівдні в суботу було зафіксовано в Мерсрагсі: +15,2 градуса. Майже на всій території Латвії стовпчик термометра був вищим за відмітку +12 градусів.

Глобальне потепління

Цього літа на Європу обрушилась аномальна спека. Зокрема, в Британії було побито температурний рекорд - метеорологи назвали ситуацію "температурним апокаліпсисом". Рекордні температури зафіксували також у в Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

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