Цього року у липні в столиці зафіксували один температурний рекорд.

Липень-2022 у Києві виявився теплішим та сухішим за норму. За весь місяць було зафіксовано лише один температурний рекорд.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у липні в Києві дорівнювала +20,8°С, що на 0,5°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 18 липня, коли мінімальна температура опустилась до +11,5°С, а найтепліше – 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,3°С, встановивши таким чином єдиний за місяць температурний рекорд.

За даними фахівців, липень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 40 мм, або 59% кліматичної норми.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, погода у серпні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай.

За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 20-25° тепла, а в Карпатах буде 17-19°. Це на 1,5-2 градуси вище за норму, повідомили в Укргідрометцентрі.

Щодо опадів, то за прогнозом, їх місячна кількість очікується на рівні 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що в межах норми.

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