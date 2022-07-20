У другій половині тижня рекордні температури очікуються в Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

На Західну Європу обрушилася ще більш виснажлива спека, ніж напередодні, а в Британії побито температурний рекорд - метеорологи називають ситуацію "температурним апокаліпсисом".

Розпечені потоки повітря рухаються на північ європейського континенту. У Франції і Великобританії випущені попередження з чіткими рекомендаціями населенню, повідомляє Бі-бі-сі.

Вівторок став найспекотнішим днем в історії Великобританії. Ще до полудня в графстві Суррей температура повітря досягла 39,1°С, побивши попередній рекорд (38,7°С в 2019 році в Кембриджі). Пізніше в Хітроу була зафіксована температура 40,2°С.

Температура повітря може досягти 42 градусів за Цельсієм, попереджають синоптики. Особливо сильно спеку відчують південно-східні райони Англії.

У Лутоні, одному з лондонських аеропортів, практично розплавилася частина злітно-посадкової смуги, розклад рейсів було порушено. Також від високих температур постраждали великі відрізки залізничних колій на півдні країни.

У Франції палахкотять лісові пожежі, через які понад 30 тис. людей були евакуйовані. Евакуйована також тисяча тварин із зоопарку в районі Нанта. У Департаменті Жиронда вогонь знищив близько 17 тис. га лісу.

На півночі Іспанії температура досягла 43 градусів за Цельсієм. У країні порушено залізничне сполучення. Місцями пожежі підібралися до залізничних колій.

Також горять ліси в Португалії та Греції. У вівторок португальська літня пара загинула при спробі евакуюватися: вони згоріли в машині, прориваючись через палаючу ділянку.

Днями в Португалії була зафіксована рекордна для липня температура +47°С. У країні оголошено найвищий рівень пожежної загрози. Португальська влада боїться повторення 2017 року, коли тільки в лісових пожежах загинули 66 осіб.

Всього в Іспанії та Португалії від спеки останніх тижнів померло близько тисячі осіб.

У другій половині тижня рекордні температури очікуються в Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

Високі температури самі по собі не були б настільки руйнівні, якби не вітер і повна відсутність опадів, відзначили синоптики. В цілому, нагадують вони, з початку промислової ери середня температура планети виросла на 1,1°С. Періоди аномальної спеки наздоганяють континенти все частіше, тривають довше, а температури з разу в раз стають все вищі.

Як повідомляв УНІАН.Погода, 19 липня синоптик Діденко попередила, що в Україну йде спека з Європи.

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