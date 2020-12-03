На японському вулкані Сакурадзіма стався сильний вибух (фото, відео)
Метеорологи вважають, що скоро вулкан може почати виверження у більших масштабах.
Після декількох місяців низької активності на японському вулкані Сакурадзіма 2 грудня 2020 року стався сильний вибух.
Про це повідомляє The Watchers.
В Індонезії прокинувся вулкан: людей терміново евакуюють (фото, відео)
З 5 лютого 2016 року рівень вулканічної тривоги Сакурадзіми залишається на позначці 3 з 5 - це означає, що до вулкану не можна наближатися.
Цього літа група, організована японським метеорологічним агентством, попередила, що в майбутньому Сакурадзіма може почати виверження в більших масштабах.
Довідка УНІАН. Сакурадзіма (від яп. "острів сакури") - діючий стратовулкан, розташований на півострові Осумі острова Кюсю японської префектури Кагосіма. До 1914 року Сакурадзіма був окремим островом, але в результаті виверження був з'єднаний потоками з півостровом Осумі.
У 1914 році відбулося велике виверження. Землетруси перед ним призвели до загибелі як мінімум 35 осіб.
З 1955 року вулкан вивергається майже постійно.
Виверження Ключевського вулкана в Росії
12 жовтня 2020 року протяжність лавового потоку, що спускається схилами Ключевського вулкана, виросла майже до 1 км.
"Лавовий потік виливається в Апахончиський жолоб. Витік знаходиться в районі боккі, утвореної попереднім виверженням. Протяжність потоку досягла до теперішнього часу майже 1 км", - сказав директор ІВІС Олексій Озеров.
За словами керівника Ключевської вулканостанції ІВІС Юрія Демянчука, активність вулкана в останні дні різко зросла.
Виверження Ключевського вулкана відновилося після двомісячної перерви в перших числах жовтня. До цього він проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.
16 листопада вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря.
Згідно з відео і супутниковими даними, парогазовий шлейф з деякою кількістю попелу поширився на 105 км в північно-східному напрямку від вулкана.
- Вінниця+2°... +1°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-3°... -5°
- Житомир+2°... +1°
- Запоріжжя0°... -3°
- Івано-Франківськ+1°... -2°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+1°... -1°
- Луганськ-4°... -6°
- Луцьк+2°... +1°
- Львів0°... -2°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+8°... +3°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+1°... 0°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-2°... -4°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+1°... 0°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+1°... -1°