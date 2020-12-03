На японському вулкані Сакурадзіма стався сильний вибух (фото, відео)

Метеорологи вважають, що скоро вулкан може почати виверження у більших масштабах.

Вулкан почав проявляти активність / Twitter @MeteoVolcanica

Після декількох місяців низької активності на японському вулкані Сакурадзіма 2 грудня 2020 року стався сильний вибух.

Про це повідомляє The Watchers.

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З 5 лютого 2016 року рівень вулканічної тривоги Сакурадзіми залишається на позначці 3 з 5 - це означає, що до вулкану не можна наближатися.

Цього літа група, організована японським метеорологічним агентством, попередила, що в майбутньому Сакурадзіма може почати виверження в більших масштабах.

Довідка УНІАН. Сакурадзіма (від яп. "острів сакури") - діючий стратовулкан, розташований на півострові Осумі острова Кюсю японської префектури Кагосіма. До 1914 року Сакурадзіма був окремим островом, але в результаті виверження був з'єднаний потоками з півостровом Осумі.

У 1914 році відбулося велике виверження. Землетруси перед ним призвели до загибелі як мінімум 35 осіб.

З 1955 року вулкан вивергається майже постійно.

Виверження Ключевського вулкана в Росії

12 жовтня 2020 року протяжність лавового потоку, що спускається схилами Ключевського вулкана, виросла майже до 1 км.

"Лавовий потік виливається в Апахончиський жолоб. Витік знаходиться в районі боккі, утвореної попереднім виверженням. Протяжність потоку досягла до теперішнього часу майже 1 км", - сказав директор ІВІС Олексій Озеров.

За словами керівника Ключевської вулканостанції ІВІС Юрія Демянчука, активність вулкана в останні дні різко зросла.

Виверження Ключевського вулкана відновилося після двомісячної перерви в перших числах жовтня. До цього він проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.

16 листопада вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря.

Згідно з відео і супутниковими даними, парогазовий шлейф з деякою кількістю попелу поширився на 105 км в північно-східному напрямку від вулкана.