Вивергається найвищий активний вулкан Євразії, попіл піднявся на 6 кілометрів

У Росії продовжує вивергатися вулкан.

Ключевський вулкан продовжує вивергатися / Фото Copernicus EU / Sentinel-2, Platform Adam

Ключевський вулкан, який знаходиться на сході півострова Камчатка (Росія) продовжує виверження.

Про це повідомляє The Watchers з посиланням на Tokyo VAAC.

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16 листопада вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря.

Згідно з відео і супутниковими даними, парогазовий шлейф з деякою кількістю попелу поширився на 105 км у північно-східному напрямку від вулкана.

У Росії прокинувся Ключевський вулкан

12 жовтня 2020 року протяжність лавового потоку, що спускається схилом Ключевського вулкана, зросла майже до 1 км.

"Лавовий потік виливається в Апахончиський жолоб. Витік знаходиться в районі боккі, утвореної попереднім виверженням. Протяжність потоку досягла майже 1 км", - сказав директор ІВІС Олексій Озеров.

За словами керівника Ключевської вулканостанції ІВІС Юрія Демянчука, активність вулкана в останні дні різко зросла.

Виверження Ключевського вулкана відновилося після двомісячної перерви у перших числах жовтня. До цього він проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.

Довідка УНІАН. Ключевський вулкан, висота якого становить 4800 м, є найвищим діючим вулканом Євразії. Діаметр кратера близько 700 м. Вік вулкана оцінюється у 7 тисяч років.

Вулкан розташований на відстані 60 км від узбережжя. Поруч розташовані селища Ключі і Козиревськ.