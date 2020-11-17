Вивергається найвищий активний вулкан Євразії, попіл піднявся на 6 кілометрів
У Росії продовжує вивергатися вулкан.
Ключевський вулкан, який знаходиться на сході півострова Камчатка (Росія) продовжує виверження.
Про це повідомляє The Watchers з посиланням на Tokyo VAAC.
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16 листопада вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря.
Згідно з відео і супутниковими даними, парогазовий шлейф з деякою кількістю попелу поширився на 105 км у північно-східному напрямку від вулкана.
У Росії прокинувся Ключевський вулкан
12 жовтня 2020 року протяжність лавового потоку, що спускається схилом Ключевського вулкана, зросла майже до 1 км.
"Лавовий потік виливається в Апахончиський жолоб. Витік знаходиться в районі боккі, утвореної попереднім виверженням. Протяжність потоку досягла майже 1 км", - сказав директор ІВІС Олексій Озеров.
За словами керівника Ключевської вулканостанції ІВІС Юрія Демянчука, активність вулкана в останні дні різко зросла.
Виверження Ключевського вулкана відновилося після двомісячної перерви у перших числах жовтня. До цього він проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.
Довідка УНІАН. Ключевський вулкан, висота якого становить 4800 м, є найвищим діючим вулканом Євразії. Діаметр кратера близько 700 м. Вік вулкана оцінюється у 7 тисяч років.
Вулкан розташований на відстані 60 км від узбережжя. Поруч розташовані селища Ключі і Козиревськ.
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