Тиждень в Україні почнеться з незначного похолодання в західних регіонах, а в східних областях пройдуть дощі з грозами.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
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Так, 3 травня, дощі та грози очікуються в Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Тут буде по-весняному тепло: стовпчики термометрів покажуть +20°...+24°.
На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура в західних областях близько + 10°...+ 14°, у північних та південних областях +16°...+20°.
За даними синоптиків, також 3 травня в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Донецької, Одеської, Миколаївської та центральних областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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