Підземні поштовхи зафіксували 1 березня.

Сьогодні, 1 березня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус стався о 02:22, а його магнітуда склала 3,6. Епіцентр землетрусу знаходився в Решетилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 10 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У відомстві нагадали, що подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня (магнітуда 2,6), 8 червня (магнітуда 3,7), 26 травня (магнітуда 3,5) та 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7.

Землетруси в Україні - останні події

У вересні минулого року у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 3,1. А у жовтні в Ужгороді стався землетрус магнітудою 4,5. Він був настільки сильним, що поштовхи також відчули в інших областях. Тоді містяни повідомляли, що в квартирах хиталися люстри. Про поштовхи також повідомляли жителі Львівської та Тернопільської областей.

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