Поштовхи відчули також у Львівській та Тернопільській областях.

В Ужгороді стався землетрус магнітудою 4,5. Поштовхи також відчули в інших областях.

У мережі публікують відео з Ужгорода, на яких видно, що в будинках хитаються люстри. Про поштовхи також повідомляли жителі Львівської та Тернопільської областей.

Зокрема, землетрус відчули в деяких районах Львова.

"Львів'яни повідомляють про незначні поштовхи близько 21:35, схожі на землетрус. Уточнюємо інформацію", – написавши мер Львова Андрій Садовий.

Відомо, що епіцентр землетрусу знаходиться в Словаччині. Його також відчули в Польщі та Угорщині.

Оновлено: Інформацію про землетрус підтвердили у Закарпатській ОВА.

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку можливих пошкоджень інфраструктури та житлових секторів.

"За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації. Станом на даний момент інформації про можливі загрози немає. Голова ОВА Віктор Микита закликав мешканців бути пильними та у разі повторних поштовхів перейти у безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель", – йдеться у повідомленні.

Оновлений: Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що мешканці Львова могли відчути наслідки землетрусу.

"Сьогодні орієнтовно о 21:23 мешканці Львова, які живуть на верхніх поверхах, могли відчувати легке похитування. Стався землетрус. Епіцентр – у Словаччині. В епіцентрі він був магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас-нижче. Більше інформації згодом" , – заявив він.

Мер Львова Садовий також заявив, що поштовхи, які були відчутні у Львові, – це наслідки землетрусу в Словаччині.

Оновлений: За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, всі об'єкти критичної інфраструктури без пошкоджень та працюють у штатному режимі, повідомив голова Закарпатської ОВА.

"За інформацією відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. і. Суботіна НАН України, епіцентр землетрусу – в селі Нова Келча (Словаччина). Магнітуда 5 балів. Час – 21:23", – написав він.

Землетруси у світі: інші новини

Днями сильний землетрус магнутудою вище 6 стався в Афганістані. Його жертвами стали понад 2 тисячі осіб. Число загиблих може бути вище, оскільки під завалами знаходяться люди.

На початку жовтня один з найсильніших за останні 40 років землетрусів стався в Неаполі. Поштовх магнітудою 4 стався у вулканічному регіоні Флегрейські поля. Місцеві жителі побоювалися, що після цього почнеться виверження вулкана.

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