Розбори завалів досі тривають.

У Туреччині та Сирії, які постраждали в результаті сильного землетрусу 6 лютого, досі тривають розбори завалів.

За останніми даними, кількість загиблих у Туреччині зросла до 18,3 тис. осіб, повідомляє Aljazeera. Травмовано понад 74 тисячі осіб. З моменту першого потужного землетрусу в Туреччині сталося 1509 афтершоків.

Таким чином, кількість загиблих в результаті землетрусів в Туреччині і Сирії перевищила 21500 осіб.

Відео дня

Чудовий порятунок в Туреччині

Півторарічного малюка і всю його сім'ю врятували з-під завалів в Хатаї через 96 годин після трагедії.

Як повідомляє агентство Anadolu, півторарічна дівчинка, її мати, батько, брат і дядько перебували в пастці весь цей час.

Землетрус у Туреччині і Сирії 6 лютого: що відомо

Рано вранці 6 лютого в Трції і Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідувало безліч афтершоків і ще кілька землетрусів, що також погіршило ситуацію.

З того часу не припиняються рятувальні роботи, проте їх ускладнює холодна погода.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

Вас також можуть зацікавити новини: