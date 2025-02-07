Якщо підводний землетрус у Санторіні спровокує цунамі, Ізраїль матиме близько двох годин.

Після серії підземних поштовхів тисячі туристів спішно залишили мальовничий грецький острів Санторіні. Землетруси можуть спровокувати цунамі, до зустрічі гігантської хвилі вже готуються в Ізраїлі.

Як пише Interesting Engineering, серію підземних поштовхів зафіксовано в Егейському морі. Зокрема, з 26 січня сталося понад 6000 землетрусів і ситуація викликала занепокоєння не лише у Греції, а й Ізраїлі, де почали готуватися до можливого цунамі.

Зазначається, що рано вранці 6 лютого Афінський геодинамічний інститут повідомив про сім підземних поштовхів магнітудою понад 4 бали. Після цього Міністерство цивільного захисту Греції оголосило, що на Санторіні до 3 березня запроваджено режим надзвичайної ситуації.

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"Місцеві жителі та туристи відчули наслідки сейсмічної активності: понад 11 000 людей залишили острів, багато хто на екстрених авіарейсах, оскільки сильний вітер паралізував поромне сполучення", - йдеться у публікації.

Санторіні, який щорічно відвідують 3,4 мільйона туристів, перебуває у стані невизначеності. Близько 20 000 людей, які постійно мешкають на цьому мальовничому острові, сподіваються на припинення сейсмічної активності, а вчені спрогнозувати це не можуть.

"Інтенсивність знижується, але ще не стабілізувалася", - заявив науковий керівник Афінського геодинамічного інституту Афанассіос Ганас.

Заступник директора інституту Василіс Карастатіс додав: "Ми перебуваємо в середині процесу".

Епіцентри землетрусів зосереджені в Егейському морі, між Санторіні, Анафі, Аморгосом та Йосом. При цьому сейсмологи наголошують, що ці поштовхи не пов'язані з вулканічною активністю в регіоні, але не виключено потужнішого землетрусу.

Представник уряду Павлос Маринакіс запевнив, що екстрені служби Греції приведені в повну готовність: "Пожежні бригади, поліція, берегова охорона, збройні сили та служби екстреної медичної допомоги направлені на Санторіні та сусідні острови з додатковим персоналом та спеціалізованим обладнанням".

На самому Санторіні муніципальні бригади огородили потенційні зони зсувів, інженери оцінюють стан шкільних будівель, які закриті з моменту посилення підземних поштовхів.

Тим часом місцева православна церква закликала мешканців підтримувати одне одного. "Так ми зможемо пережити цей складний період", - сказав в онлайн-зверненні митрополит Амфілохій Фірський, Аморгоський та Островів.

У публікації сказано, що поштовхи в Егейському морі можуть спровокувати цунамі в Ізраїлі. Національна рада безпеки країни доручила екстреним службам підготуватися до потенційної ​​хвилі.

"Екстрені служби та державні міністерства повинні бути готові до того, що Ізраїль може зіткнутися з цунамі, яке прямує до його берегів", - наголосили у раді після закінчення екстреної наради.

Середземноморська берегова лінія Ізраїлю становить близько 200 кілометрів. Якщо сильний підводний землетрус у Санторіні спровокує цунамі, Ізраїль матиме близько двох годин на вжиття відповідних заходів.

Санторіні - що відбувається на острові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція, відома своїми мальовничими островами, зіткнулася з потенційною загрозою – на популярному серед туристів острові Санторіні зафіксовано зростання вулканічної активності. Мережа датчиків, встановлених біля кальдери острова, зафіксувала "м'яку сейсмічно-вулканічну активність", що нагадала сплеск 2011 року, який тривав 14 місяців, але, на щастя, не спричинивши катастрофи.

Згодом стало відомо, що на отрові почастішали землетруси та через небезпеку туристи та місцеві жителі залишають острів - між вулканічними островами Санторіні та Аморгос в Егейському морі кожні кілька хвилин реєструються сотні поштовхів. Люди заполонили місцевий порт у надії дістатися Афін. Довелося закрити школи не тільки на Санторіні, а й на прилеглих островах.

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