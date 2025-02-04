Острів спорожнів, а сейсмологічна активність триває.

Санторіні - популярний серед туристів грецький острів - постійно стрясають землетруси. Через небезпеку туристи та місцеві жителі залишають острів. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, люди заполонили місцевий порт у надії дістатися Афін, оскільки серія землетрусів продовжує стрясати знаменитий острів.

Як повідомляється, з п'ятниці в морі між вулканічними островами Санторіні та Аморгос в Егейському морі кожні кілька хвилин реєструються сотні землетрусів. Один із землетрусів був магнітудою 4,7. Через це довелося закрити школи не тільки на Санторіні, а й на прилеглих островах.

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"Усе закрито. Зараз ніхто не працює. Весь острів спорожнів", - розказав агентству 18-річний місцевий житель.

Сейсмологи вважають, що інтенсивна сейсмічна активність може ослабнути за кілька днів або тижнів. До цього часу людям рекомендували триматися подалі від прибережних районів через ризик зсувів ґрунту та уникати зібрань у приміщеннях.

Деякі готелі почали зливати воду з басейнів, щоб будівлі стали більш стійкими.

Землетруси в Греції

Греція - одна з найбільш сейсмонебезпечних країн у Європі, оскільки вона розташована на кордоні африканської та євразійської тектонічних плит.

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня на Санторіні зафіксували зростання вулканічної активності. Останнє значне виверження тут відбулося в 1950 році.

Наразі вчені не бачать ознак, що вулкан знову почне вивергатися. За їхніми словами, вибухає він приблизно раз на 20 000 років, а з моменту останнього катастрофічного виверження минуло всього 3 000 років.

"До наступного виверження у нас попереду ще дуже багато часу", - кажуть сейсмологи.

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