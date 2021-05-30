Сьогодні, 30 травня, у Житомирі пройшла сильна злива, внаслідок якої кілька вулиць опинилися затопленими.
Зокрема, водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської й Грушевського, повідомляє Житомир.info.
Однак, місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на водному мотоциклі.
"Пішоходам було по коліна води, а транспорт опинився заблокований. Житомиряни пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водяному мотоциклі", - йдеться в повідомленні.
#Житомир попливл pic.twitter.com/iiXcp11OsI— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) May 30, 2021
Вас також можуть зацікавити новини
- Сьогодні Україну заллють дощі, похолодає до +23° (карта)
- Україну заллє дощами: де пройдуть найсильніші грози 30 травня (карта)
- Окупований Сімферополь затопило і засипало градом, повідомляється про потерпілого (фото, відео)
- На столицю насувається гроза: киян попередили про небезпеку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram