У Житомирі після зливи затопило вулицю Покровську та перехрестя Покровської й Грушевського.

Сьогодні, 30 травня, у Житомирі пройшла сильна злива, внаслідок якої кілька вулиць опинилися затопленими.

Зокрема, водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської й Грушевського, повідомляє Житомир.info.

Однак, місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на водному мотоциклі.

"Пішоходам було по коліна води, а транспорт опинився заблокований. Житомиряни пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водяному мотоциклі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Олександр Топчій