"На санчатах точно не покатаємося": синоптик пообіцяв українцям зими без снігу та сильних морозів

За його словами, південь України матиме середземноморський клімат.

Найближчим часом на Україну чекають безсніжні зими / фото УНІАН

Найближчими роками зими в Україні будуть малосніжними або безсніжними. Сильний мороз стане рідкістю.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів синоптик Роман Мурмило.

"За попереднім аналізом, очікується, що найближчі зими будуть малосніжними в північній частині України і навіть безсніжними в південній частині. Якщо нічого не зміниться в глобальному кліматі, то на санчатах ми точно не покатаємося", – повідомив він. "Мороз 20 градусів, швидше за все, буде рідкістю", – уточнив Мурмило.

За його словами, процес глобального потепління призводить до змін кліматичних зон у світі і, зокрема, в Україні. Але, оскільки мова йде про процес, який триває десятиліттями, фактичні зміни кліматичних зон України можна буде побачити в перспективі 30-50 років.

"Південь України стане з середземноморським кліматом, північ буде лісостеповою зоною", - розповів синоптик.

Прогноз на зиму в Україні від Миколи Кульбіди

Враховуючи ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов.

"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вище на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також, з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Але і можуть бути досить жорсткими", - розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу або аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язано з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.