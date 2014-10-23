Голова Чернівецької ОДА подав у відставку

Голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк подав у відставку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Ванзуряк , відповідну заяву він подав до адміністрації президента 21 жовтня.

Ванзуряк аргументував своє рішення небажанням «брати участь у кулуарних іграх та застосуванні «адміністративного ресурсу» на користь будь-якої політичної сили чи кандидата у народні депутати».

«Такі безпідставні звинувачення лунають все більше, бо градус боротьби і різних політтехнологічних маніпуляцій до дня голосування значно зростає. Дехто навпаки дивується і ображається, що йому влада не допомагає і кидає чи підставляє «своїх», - сказав Ванзуряк.

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Він наголосив, що, поки розглядатиметься його заява в адміністрації президента, пройде не менше тижня. Але Ванзуряку важливо показати всім саме зараз, що він за крісло не тримається.

"Я чесно дивлюся в очі людям. Врешті, з часу мого призначення в Україні діючий президент поміняв не одного губернатора, що є абсолютно логічним – у травні відбулися вибори, де легітимним президентом у першому турі став Петро Порошенко. Зараз відбудуться парламентські вибори, за результатами яких глава держави повинен сформувати свою владну вертикаль. Це нормальна демократична практика. Це рішення залежить виключно від волі президента. Я залишуся на Буковині, підтримуватиму наших воїнів в зоні АТО, займатимуся громадсько-політичним життям краю», - наголосив голова Чернівецької ОДА.

Довідка УНІАН. Роман Ванзуряк народився 13 квітня 1980 року, у селищі Глибока, Чернівецької області. У грудні 2012 року був обраним народним депутатом України від партії "УДАР Віталія Кличка" (№ 30 в списку). У березні 2014 року очолив Чернівецьку ОДА, замінивши на посаді колишнього регіонала Михайла Папієва.