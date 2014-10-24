Голова Дніпропетровської ОДА має намір голосувати на виборах за місцем прописки

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський на виборах 26 жовтня голосуватиме у Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНИАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу журналістам.

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“Я отримав запрошення за місцем своєї прописки і буду голосувати на одній з виборчих дільниць на Набережній Перемоги у Дніпропетровську”, - сказав Коломойський.