Голова Дніпропетровської ОДА має намір голосувати на виборах за місцем прописки
20:46, 24 жовтня 2014Політика
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Голова Дніпропетровської облдержадміністрації буде голосувати на одній з виборчих дільниць на Набережній Перемоги.
Губернатор проголосує в Дніпропетровську / Фото УНІАН
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський на виборах 26 жовтня голосуватиме у Дніпропетровську
Як передає кореспондент УНИАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу журналістам.
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“Я отримав запрошення за місцем своєї прописки і буду голосувати на одній з виборчих дільниць на Набережній Перемоги у Дніпропетровську”, - сказав Коломойський.
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