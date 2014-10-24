Самооборона Майдану готується до терактів і диверсій в день виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сьогодні в прес-центрі УНІАН сказали речник Самооборони Данило Клех та сотник 18-ї сотні Майдану, учасник антитерористичної операції Володимир Солар.

Речник Самооборони відзначив, що виходячи з того, що Верховна Рада не змінила виборчого законодавства, то на виборах в парламент 26 жовтня слід очікувати фальсифікації за тими ж правилами, як це було на минулих парламентських виборах.

«Оскільки в парламент йде величезна кількість людей , які брали участь в фальсифікаціях минулої кампанії в 2012 році, а також людей, які голосували за закони 16 січня, ми очікуємо такі ж самі схеми, маніпуляції та фальсифікації», - сказав Клех.

У цьому зв’язку, саме «це є причиною, яка змушує Самооборону Майдану, яка взяла на себе обов’язки захищати цінності Майдану, взяти на себе відповідальність по захисту чесності виборів».

У свою чергу сотник 18-ї сотні Солар розповів, що під час виборів президента на сході України відбувались найбільші провокації зі сторони диверсійних груп.

«Зараз для того, щоби забезпечити проведення виборів на території України, нами буде підготовлена ціла програма та ряд заходів по затриманню «тітушок» та осіб, які намагаються зірвати вибори, провести якісь терористичні операції і зашкодити проведенню виборчого процесу», - відзначив він.

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При цьому він звернувся до працівників міліції та правоохоронних органів, які будуть забезпечувати саме виборчий процес на виборчих дільницях України. «Не бійтеся, не бійтеся затримувати громадян, які зловживають виборами, продають голоси, намагаються зривати вибори. Затримуйте таких осіб, документуйте, передавайте їх до суду», - наголосив Солар. При цьому він висловив впевненість, що теперішнє законодавство дає змогу повністю їх покарати за будь-які порушення.

Солар підкреслив, що робота Самооборони полягає у взаємодії з правоохоронними органами для того, щоби максимально забезпечити прозорість та чесність виборів. Також він звернувся до громадян з закликом дотримуватися своїх прав виборців, щоб не продавати голосів.

Окрім цього, обидва представники Самооборони зазначили, що на минулих президентських виборах найбільше випадків фальсифікацій виборів було зафіксовано на сході України.

“Це було закриття та знищення дільниць. Це викрадалися скриньки з бюлетенями”, - сказав Солар. Зокрема, він повідомив, що на президентських виборах було затримано групу Донських козаків в кількості 14 чоловік, завданням яких було саме знищення виборчих дільниць. “Під час їх затримання у них в автомобілі було велику кількість зброї та дуже багато скриньок з бюлетенями”, - зазначив він.

Разом з тим, координатор Центру підтримки добровольців при Самообороні Майдану Роман Орищенко додав, що “вже зараз розгорнуті штаби Самооборони по захисту виборів в усіх областях України”.

За його словами вже сформовано понад 200 мобільних груп, до яких входить понад 200 тис. осіб Самооборони, які залучені до забезпечення порядку і протидії можливим фальсифікаціям. Зокрема, ці мобільні групи будуть взаємодіяти як з Міністерством внутрішніх справ, так і зі Службою безпеки.