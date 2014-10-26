У Донецьку годинник не переводили, ситуація відносно спокійна – міськрада

Як сказано в повідомленні на сайті Донецької міської ради, збоїв у роботі комунальних служб і громадського транспорту немає. Переведення годинників у Донецьку з літнього на зимовий час не здійснювалось. Сайт Донецької міськради, як і місто, також не перейшли на зимовий час і свої повідомлення фіксує з годинною різницею за часом з Києвом.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня терористи «Донецької народної республіки» видали «постанову» «Про перехід на донецький час». «На території «Донецької народної республіки» обчислення часу здійснювати відповідно до четвертого часового поясу міжнародної системи часових поясів (донецький час) UТС+4 і він є єдиним для застосування на всій території країни», - сказано в «постанові» терористів. Цей перехід дасть можливість обчислювати бойовикам час одночасно з Москвою. Терористи вимагають забезпечити введення «донецького часу» на окупованих територіях.