У Донецьку снаряди знищили приватний будинок і пошкодили цех заводу хімічних виробів

У Донецьку минула ніч пройшла неспокійно, вранці у місті чути поодинокі залпи і вибухи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що ніч з 24 на 25 жовтня у місті пройшла неспокійно, особливо в Петровському, Київському і Куйбишевському районах. У результаті влучення снарядів повністю знищено приватний житловий будинок, розташований на вул. 50 років Радянської України, а також пошкоджено покрівлю ремонтно-слюсарного цеху Донецького казенного заводу хімічних виробів.

Сьогодні, 25 жовтня, станом на 10.00 в Донецьку періодично чути поодинокі залпи і вибухи.

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Комунальні служби забезпечують не тільки стабільну життєдіяльність міста, а й чистоту і порядок у ньому, сказано у повідомленні.