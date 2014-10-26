Українці активно голосують на виборах до Верховної Ради (фото)

10:00, 26 жовтня 2014
Політика
0 0

Сьогодні в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. 

Законом про вибори народних депутатів передбачено 5% прохідний бар'єр. Народних депутатів виборці обиратимуть за змішаною системою.

Читайте такожВ Україні розпочалися парламентські вибори

225 народних депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за списками відполітичних партій, ще 225 мають обиратися за мажоритарною системою в одномандатних округах. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter