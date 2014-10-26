Українці активно голосують на виборах до Верховної Ради (фото)
10:00, 26 жовтня 2014Політика
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Сьогодні в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.
Законом про вибори народних депутатів передбачено 5% прохідний бар'єр. Народних депутатів виборці обиратимуть за змішаною системою.
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225 народних депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за списками відполітичних партій, ще 225 мають обиратися за мажоритарною системою в одномандатних округах.
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