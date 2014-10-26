В Одесі на виборчих дільницях виявили сотні зайвих бюлетенів

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації ВО «Комітет виборців України», у виборчому окрузі №133, ділянка № 511155, розташований по Фонтанській дорозі, 114 в обласному госпіталі інвалідів Великої вітчизняної війни, надійшло 136 бюлетенів для голосування в багатомандатному та одномандатному округах. При цьому у спискок виборців внесено 124 людини.

На цьому ж окрузі ділянка № 511154 (Фонтанська дорога, 110), що дислокується в Міській клінічній лікарні №8, видано з 188 бюлетенів в багатомандатному та одномандатному округах. Загальна кількість виборців - 75 осіб.

Аналогічна ситуація в окрузі №135. Так, на дільницю 511232 (вул. Бєлінського, 9/11), який знаходиться в обласному протитуберкульозному диспансері, при наявності 64 виборців надійшло 428 бюлетенів для голосування. На ділянку 511327 (вул. Ольгіївска, 4), розташований в міській лікарні №4, при наявних 37 виборців одержано бюлетенів по багатомандатному округу - 108 бюлетенів по одномандатному - 105.

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В окрузі № 136 ділянка 511433 (вул. Кравцова, 7, пологовий будинок № 4) у список виборців внесено 44 людини, а отримано бюлетенів для голосування по кожному округу 96 штук.

Як зазначив голова обласної організації КВУ Анатолій Бойко, згідно з чинним законодавством, «запас» бюлетенів не повинен перевищувати 0,5% від кількості зареєстрованих виборців.

«Слід зазначити, що невиправдане багаторазове перевищення кількості бюлетенів на спеціальних дільницях в Одесі стає тенденцією, що сильно турбує Комітет виборців, так як експерти цієї організації побоюються, що зайві бюлетені можуть бути використані для фальсифікації на дільницях», - заявили в організації.

Як повідомляв УНІАН, раніше КВУ заявляв про 1 тис. зайвих бюлетенів на спеціальній виборчій дільниці №000001, що розташована в слідчому ізоляторі в Одесі.

Крім того, за даними організації, зайві бюлетені отримали спеціальні ділянки, розташовані в Одеській обласній лікарні (ділянка №511434 округу № 136) та у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (ділянка №511336 округу № 135).