Сайт Комітету виборців України зламано
18:36, 26 жовтня 2014Політика
0 0
Сайт комітету виборців зазнав атаки і більше недоступний.
Сайт КВУ не працює / cvu.org.ua
Про це повідомляється в акаунті організації в Твіттері.
"Cайт КВУ зламали!!! Усі новини з соцмереж КВУ!", - сказано в повідомленні.
Читайте такожСБУ створила сайт для завантаження доказів порушень на виборахСтаном на 18:30 сайт недоступний.
САЙТ КВУ ЗЛАМАЛИ!!! ВСІ НОВИНИ З СОЦ. МЕРЕЖ КВУ!
— КВУ (@cvu_ngo) October 26, 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter