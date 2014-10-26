Сайт Комітету виборців України зламано

Сайт комітету виборців зазнав атаки і більше недоступний.

Про це повідомляється в акаунті організації в Твіттері. "Cайт КВУ зламали!!! Усі новини з соцмереж КВУ!", - сказано в повідомленні. Читайте такожСБУ створила сайт для завантаження доказів порушень на виборахСтаном на 18:30 сайт недоступний. САЙТ КВУ ЗЛАМАЛИ!!! ВСІ НОВИНИ З СОЦ. МЕРЕЖ КВУ! — КВУ (@cvu_ngo) October 26, 2014

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