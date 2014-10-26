Сайт Комітету виборців України зламано

18:36, 26 жовтня 2014
Політика
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Сайт комітету виборців зазнав атаки і більше недоступний.

КВУ / cvu.org.ua

Про це повідомляється в акаунті організації в Твіттері.

"Cайт КВУ зламали!!! Усі новини з соцмереж КВУ!", - сказано в повідомленні.

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