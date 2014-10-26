У Слов'янську зафіксували махінації з бюлетенями

Про це повідомляють спостерігачі Комітету виборців України.

"Такі випадки зафіксовані на дільницях №№ 141186, 141190 і 141200. За законом, переселенці отримують для голосування лише один бюлетень зі списком політичних партій, а за кандидатів на одномандатних округах вони не голосують", - йдеться у повідомленні КВУ.

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У Комітеті також повідомили, що на дільниці №141224 було зафіксовано чергове порушення. В кабінках для голосування відсутнє освітлення, а відповідно, виборці не можуть повноцінно розібратися у виборчих бюлетенях.

Раніше голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що день виборів в Києві відзначився відносним спокоєм на виборчих дільницях.