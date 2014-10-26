«Народний фронт» вже святкує перемогу на виборах
У штабі "Народного фронту" отримані на виборах у Раду, згідно з даними екзит-полів, більше 20% сприймають як перемогу.
Про це повідомляє ТСН.
Кандидат у нардепи від партії Вікторія Сюмар зауважила, що ще кілька місяців тому вони стартували з 5% довіри тих людей, які готові були проглосувати за них.
Один із лідерів політсили, прем'єр Арсеній Яценюк наразі ще перебуває у Кабміні. У штабі напружена атмосфера, всі очікують приходу Олександра Турчинова, який вже пояснить, що для них означають отримані 20%.
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Тим часом у штабі виступив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зауважив, що певні порушення на виборах вони таки зафіксували, зокрема і проти своєї команди. Так, по 217-му округу Геращенко сказав, що є проблема, але вже буде порушуватися справа. Незважаючи на зафіксовані порушення, Геращенко заявив, що ці вибори, з огляду на ситуацію, були майже зразковими.