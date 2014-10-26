МВС прийняло 330 повідомлень про порушення на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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«В органи внутрішніх справ надійшли повідомлення про 330 випадків порушення виборчого законодавства, включаючи 20 повідомлень про замінування дільниць, - сказав Яровий. - У цілому, одне кримінальне провадження розпочате за підкуп виборців і одне - за фактом вилучення зброї».

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Яровий уточнив, що серед найбільш частих порушень - підкуп виборців, незаконна агітація, втрата печаток, неправомірні дії виборчих комісій.

Усі повідомлення, за словами Ярового, перевіряються, ведуться слідчі дії.

Раніше у ЦВК заявляли, щовибори проходять чесно і прозоро.