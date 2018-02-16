Депутати від УКРОПу просять Конституційний Суд визнати незаконним скасування виходу на пенсію за вислугою років

На думку укропівців, скасування виходу на пенсію за пільговими умовами суперечить 22-й статті Конституції України, згідно з якою обмеження чи звуження вже існуючих прав і свобод громадян є неприпустимим.

Народні депутати від УКРОПу звернулися до Конституційного Суду з вимогою визнати неконституційним скасування виходу на пенсію за вислугою років. Відповідне подання до суду направили голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко та нардеп Ірина Констанкевич за підписом 48 народних депутатів України.

Йдеться про норми Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII. Після вступу в дію нового документа право пільгового виходу на пенсію отримали виключно артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

При цьому так звана пенсійна реформа проігнорувала положення ухваленого ще в 1991 році Закону «Про пенсійне забезпечення», згідно з яким право дочасного виходу на пенсію мають громадяни, чия робота призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання пенсійного віку. Це військовослужбовці та співробітники органів внутрішніх справ, працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу, державні службовці, судді, працівники прокуратури й митних органів, а також окремі категорії працівників і спеціалістів інших галузей народного господарства.

Читайте також"Геноцид майбутніх пенсіонерів": економіст різко розкритикував пенсійну реформуТак само нове законодавство не враховує норми Закону «Про освіту» № 2145-VIII, який гарантує пенсію за вислугою років для педагогічних і науково-педагогічних працівників, які провадять навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність у вищих навчальних закладах.

«Через професійне виснаження нервової системи для значної частини педагогічних працівників пенсія за вислугою років є життєво важливим фактором», – наголосили автори подання.

На думку укропівців, скасування виходу на пенсію за пільговими умовами суперечить 22-й статті Конституції України, згідно з якою обмеження чи звуження вже існуючих прав і свобод громадян є неприпустимим.

«З метою захисту конституційних прав та свобод громадян України, забезпечення дотримання принципу верховенства права вважаємо за необхідне просити Конституційний Суд України перевірити на предмет відповідності Конституції України окремих положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», – йдеться в документі.