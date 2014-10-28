Суперник комбата "Азову" у 217-му окрузі виїхав з України - штаб Білецького

Про це в ефірі Громадського повідомив Роман Зварич, начальник штабу кандидата в народні депутати Андрія Білецького.

«Сьогодні Столар залишив країну, і я не знаю чому. Щонайменше можна говорити про те, що є підстави вважати його одним із фігурантів злочинних дій», – сказав Зварич.

На думку голови штабу Білецького, більшість порушень на окрузі організовані саме Столаром.

Зокрема, вранці в день виборів була спроба проникнення до системи ЦВК із використанням картки облікового запису голови ОВК.

«Цей голова був новопризначений, буквально за день до виборів Соціалістична партія відкликала свого члена-голову ОВК і замінила його на цього. Відповідно до закону ЦВК повинна таку заяву задовольняти», - розповів він.

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В неділю цей голова, в супроводі 20 невідомих, деякі з яких говорили, що вони є співробітниками Державної служби спецзв’язку, намагалися зламати електронну систему виборів. У зв’язку з відкрили кримінальне провадження та затримали голову ОВК. І хоча пізніше його відпустили, він продовжує фігурувати у розслідуванні справи.

Окрім того, за інформацією Зварича, вже в день виборів були спроби зірвати голосування на окрузі, запустивши до системи комп’ютерний вірус.

У цьому можна звинувачувати Столара, оскільки, за словами Зварича, деякі з людей, які брали участь у порушеннях визнали, що робили це за гроші від цього кандидата.