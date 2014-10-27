В СБУ вирішили не затримувати голову скандальної ОВК №217 в Києві

Про це журналістам сказав радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова МВС Зорян Шкіряк, який контролює виборчий процес у цьому столичному окрузі, повідомляє «Українська правда».

За словами Шкіряка, після допиту голови ОВК слідчі СБУ кваліфікували його дії за ст. 363 Кодексу про адміністративні правопорушення – незаконне втручання у роботу комп’ютерних мереж, що передбачає лише стягування штрафу.

"Але ми все ж таки вбачаємо певні ознаки злочину, а тому слідчі МВС будуть і далі проводити відповідні слідчі дії", - зазначив Шкіряк.

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Як відомо, 26 жовтня на одній із дільниць 217-го виборчого округу чоловік з автоматом вимагав випустити його спільників, яких затримали за підкуп виборців. Перед тим в ОВК № 217 зафіксували спробу встановити шпигунську програму на сервер окружкому. Аваков заявив, що голова ОВК 217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.

Кандидат у народні депутати в окрузі № 217 Вадим Столар визнав, що, за результатами паралельного підрахунку голосів, перемогу здобув його опонент, командир батальйону «Азов» Андрій Білецький. Про це Столар написав у Facebook.