СБУ завела справу за фактом порушень на скандальному окрузі №217 в Києві

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, зазначається на сайті СБУ.

Так, слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 363 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж зв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється).

Слідчі дії тривають.

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня заступник керівника штабу “Блоку Петра Порошенка” Роман Зварич заявив, що робляться неодноразові спроби зірвати вибори в 217 окрузі в місті Києві, де основними конкурентами були депутат Київради Вадим Столар і командир батальйону “Азов” Андрій Білецький.

Головне слідче управління МВС України повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом втручання в роботу сервера окружної виборчої комісії № 217 в Києві.

Водночас, Комітет виборців України повідомив, що на 217 окрузі (дільниця №800514) працівники міліції спільно з представниками батальйону «Азов» затримали машину з людьми, які займались підкупом виборців. «Після того, як їх затримали, до виборчої дільниці приїхала інша машина, з якої вийшов чоловік з автоматом. Він демонстративно перезарядив зброю і вимагав показати його людей, тобто, затриманих осіб…», - повідомив офіс КВУ.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив журналістам, що голова столичної ОВК №217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.

«Зараз іде затримання голови ОВК», - заявив Аваков.

Однак пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що слідчі СБУ не знайшли підстав для затримання голови 217 ОВК. За словами Шкіряка, після допиту голови ОВК слідчі СБУ кваліфікували його дії за ст. 363 адмінкодексу – про незаконне втручання у роботу комп’ютерних мереж, що передбачає лише стягування штрафу.

Сьогодні кандидат у народні депутати в окрузі № 217 Столар визнав, що, за результатами паралельного підрахунку голосів, перемогу здобув його опонент, командир батальйону «Азов» Білецький.