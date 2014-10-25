Кабмін назвав документи, необхідні для надання статусу учасника бойових дій АТО

21:54, 25 жовтня 2014
Суспільство
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Всі документи потрібно подати у місячний термін після виконання завдань.

REUTERS

Перелік документів зі зразками заяв з'явився на Урядовому порталі. Подати папери до Міністерства оборони мають не бійці, а командири військових частин чи керівники інших установ.

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Потрібна завірена печаткою та підписом довідка про беспосередню участь особи в АТО, витяги з наказів про вибуття чи прибуття до військової частини після виконання завдань, копія посвідчень про відрядження і список віськовослужбовців данної військової частини, які брали участь в АТО із зазначенням місця та періоду перебування в АТО, а також витяги з наказів командира, які підтверджують участь.

Ці документи потрібно подати у місячний термін після виконання завдань.

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