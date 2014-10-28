Президент провів зустріч з сенатором США Інхофом (фото)
Президент Петро Порошенко провів зустріч із сенатором, співголовою комітету з питань озброєння сенату США Джеймсом Інхофом.
Про це повідомляє офіційний сайт президента. У повідомленні йдеться, що сторони обговорили проведення в Україні позачергових виборів у парламент. "Петро Порошенко повідомив, що напередодні зустрічався зі спостерігачами від місії ОБСЄ та Європейського парламенту, які відзначили, що вибори в Україні пройшли чесно і у відповідності з міжнародними стандартами", - йдеться в повідомленні.
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"Це дуже важливо. Це реформи і можливості, які ви до цього ніколи не мали", - зазначив Джеймс Інхоф.
Президент подякував сенатору за його особисту підтримку України, особливо за співавторство сенатора в акті конгресу США про невизнання анексії Криму і законопроекті "Про попередження подальшого російської агресії проти України та інших суверенних держав в Європі та Євразії". Петро Порошенко висловив сподівання, що конгрес США прийме ці важливі законодавчі акти.
Сторони також обговорили реформування оборонного сектору України та питання енергетичної безпеки.
Зустрівся з сенатором США Інхофом. Обговорили реформування оборонного сектору України та питання енергобезпеки. pic.twitter.com/O6luVZ9ie5
- Петро Порошенко (@poroshenko) 28 жовтня 2014