США готові співпрацювати з новою Радою у протидії окупації Криму

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Джона Керрі з приводу виборів в Україні. "Я приєднуюся до президента Барака Обами в привітанні із успішними парламентськими виборами. Народ України висловився, і знову обрав шлях до демократії, реформ і європейської інтеграції", - зазначив він.

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"Ми аплодуємо прихильності України до інклюзивного та прозорого політичного процесу, який зміцнює національну єдність. Ця прихильність вкрай необхідна для вирішення конфлікту на сході України та інших викликів, що стоять перед країною", - додав Джон Керрі.

Держсекретар підкреслив, що "зусилля уряду України сприяти широкому залученню виборців заслуговує високої оцінки - особливо у Криму, Донецькій та Луганській областях. Наполеглива робота заради надання альтернативних можливостей голосування, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, є особливо цінним кроком по протидії заходам російської влади, яка окупує Крим, і підтримує сепаратистів у східній Україні, які спрямовані на недопущення реалізації виборцями своїх демократичних прав".

"Голосування 26 жовтня характеризувалося, в цілому, відсутністю насилля, дотриманням встановлених процедур і більш низьким рівнем виборчих порушень, ніж у минулі роки", - зазначив держсекретар США.

Джон Керрі підкреслив, що "США готові працювати з президентом України, новим урядом і Верховною Радою, щоб продовжити реформи і розвивати підзвітну судову систему з метою боротьби з корупцією, пошуку мирного вирішення конфлікту на сході і протидії окупації Криму".