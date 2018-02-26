Росія перетворює Крим в гігантську військову базу — волонтер

Якщо змусять Росію вивести війська з Криму, то в технічному плані в цьому не буде складнощів.

В Анексованому Криму Росія зосередила потужний військовий потенціал, що не залишилося непоміченим міжнародними спостерігачами.

Про це заявив волонтер, ветеран АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай під час чату в "Главреді".

Він зазначив, що РФ перегнала в Крим ядерну зброю і батарею ППО С-400, збільшила кількість особового складу, передислокувала авіацію.

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"Якщо змусять Росію вивести війська з Криму, то в технічному плані в цьому не буде багато складнощів — як завели, так і виведуть. Питання тільки в тому, що Росія перетворює Крим в гігантську військову базу. Зараз в Криму відбувається засолення колись родючих земель, що робить півострів непридатним для життя. Тому, боюся, що всі ці процеси не на роки, а на десятиліття", — підкреслив волонтер.

Нагадаємо, раніше Гай назвав слабке місце української армії.