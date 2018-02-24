Волонтер назвав слабке місце української армії

11:14, 24 лютого 2018
Політика
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Волонтер назвав слабке місце української армії \ Міноборони України

Волонтер, який воював в зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай вважає, що слабким місцем Збройних Сил України є радянський бюрократичний апарат, дуже довгий період ухвалення рішень і планування.

Ті операції, які в нашій армії планують на рівні полковників і генералів, в країнах НАТО розробляє середній і молодший командний склад, розповів активіст на чаті в "Главреді".

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"Нам потрібно більше делегації повноважень молодшій і середній ланці офіцерів. Нам потрібно змінювати принципи та підходи на інші, не радянські", — зазначив співрозмовник видання.

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець назвав найбільш слабким місцем ЗСУ те, що вони керуються військовими статутами, розробленими на кальці статутів радянської армії.

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Теги: #ЗСУ#українська армія#українські військові