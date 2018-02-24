Волонтер назвав слабке місце української армії

Волонтер зазначив, що в наших збройних силах потрібно міняти принципи та підходи на інші, не радянські.

Волонтер, який воював в зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай вважає, що слабким місцем Збройних Сил України є радянський бюрократичний апарат, дуже довгий період ухвалення рішень і планування.

Ті операції, які в нашій армії планують на рівні полковників і генералів, в країнах НАТО розробляє середній і молодший командний склад, розповів активіст на чаті в "Главреді".

Читайте такожУкраїна відповідає усім критеріям для приєднання до Програми розширених можливостей НАТО - Турчинов (відео)

"Нам потрібно більше делегації повноважень молодшій і середній ланці офіцерів. Нам потрібно змінювати принципи та підходи на інші, не радянські", — зазначив співрозмовник видання.

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець назвав найбільш слабким місцем ЗСУ те, що вони керуються військовими статутами, розробленими на кальці статутів радянської армії.