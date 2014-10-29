Керрі: міжнародна спільнота не визнає "виборів" сепаратистів
02:59, 29 жовтня 2014Політика
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Держсекретар США Джон Керрізанепокоєний планами сепаратистів провести так звані "вибори" на Донбасі 2 листопада та намірами Росії визнати їх.
REUTERS
За його словами, це буде порушенням домовленостей, досягнутих сторонами у Мінську, повідомляє ВВС-Україна.
"Це буде явним порушенням зобов'язань, які Росія та сепаратисти взяли на себе у тому, що підтримали мінські домовленості", - заявив він під час свого візиту до Оттави.
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За словами Керрі, "Сполучені Штати та міжнародна спільнота не визнають виборів сепаратистів доти, доки вони не будуть проведені у рамках спеціального закону про статус (окремих районів Донецької і Луганської областей - ред.), прийнятого українським парламентом і підписаного президентом Порошенком".
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