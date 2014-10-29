Імена нових міністрів в уряді можуть озвучити вже 3 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я звертаюсь до політичних партій, щоб до понеділка (3 листопада - УНІАН) вони назвали кандидатури на посади членів Кабінету міністрів і окреслили сферу повноважень, яку така людина може взяти. Далі пропонується наступних підхід: більше ніяких кулуарних домовленостей і призначення міністрів за закритими дверима не буде. Кожен кандидат пройде процедуру публічних коаліційних слухань», - сказав Яценюк.

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Він відзначив, що країна повинна побачити всіх претендентів. При цьому коаліційна угода, яку будуть сповідувати ці люди, – не акціонерна угода про розподіл країни.

«Коаліційна угода - це не акціонерна угода про розподіл країни, це угода про політичну відповідальність за долю країни. Тому ключову вимогу, яку ставить суспільство, ми маємо виконати – прозорість формування складу Кабінету міністрів, - сказав Яценюк. - Протягом найближчих 20 днів ми маємо вийти на остаточне рішення. Все залежить від підведення результатів голосування, але переконаний, що Центральна виборча комісія виконає свою конституційну функцію і підведе підсумки результатів голосування».