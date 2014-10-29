Яценюк хоче формувати Кабмін за прикладом Європейської комісії

На засіданні Кабінету міністрів він заявив, що вважає за необхідне обговорювати кандидатури на посади міністрів в ході публічних коаліційних слухань, які будуть транслюватися в прямому ефірі.

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Арсеній Яценюк зазначив, що кожен кандидат на посаду міністра повинен протягом 10 хвилин представити презентацію свого бачення реформ в тій галузі, за яку буде відповідати. Після цього протягом двох годин він буде відповідати на поставлені питання.

За словами прем'єра, формування уряду і коаліції має відбуватися прозоро. "Це ті принципи, на яких ми пропонуємо сформувати коаліцію. Переконаний, що президент підтримує такий підхід. Від цих принципів прозорості та публічності я не відійду. Якщо мій підхід не підтримується, тоді хтось інший буде формувати коаліцію", - сказав він.

Також прем'єр допустив зміни структури Кабінету міністрів. "Якщо ми сформували коаліцію на тих принципах і цінностях, які тільки що оголошені, то тоді ми проведемо всі необхідні політичні консультації з іншими учасниками коаліції і затвердимо нову структуру Кабінету міністрів. Нагадаю, що згідно з чинним законом, прем'єр-міністр вносить подання на призначення відповідних міністрів, а це означає, що від цього залежить і структура Кабміну", - сказав Арсеній Яценюк.