Рада ухвалила закон про антикорупційний суд у першому читанні

За відповідне рішення проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про Вищий антикорупційний суд" (реєстраційний номер 7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Читайте такожХолодницький переконаний, що Антикорупційний суд в Україні цього року не запрацюєЯк передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 282 народних депутати. Із фракції "БПП" проголосував 101 народний депутат, "Народного фронту" - 67, Радикальна партія - 14, "Самопоміч" - 22, "Батьківщина" - 19, Опозиційний блок - 2, група "Воля народу" - 8, група "Відродження" - 15.

Законопроектом Вищий антикорупційний суд визначається як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України. Спеціалізований антикорупційний суд має розглядати кримінальні провадження, пов’язані із вчиненням правопорушень, які містять корупційну складову.

У законопроекті пропонується покласти на Вищий антикорупційний суд розгляд кримінальних проваджень як стосовно корупційних злочинів, які визначені корупційними Кримінальним кодексом України (а саме злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кримінального кодексу України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 КК України), так і стосовно інших, пов'язаних та об'єднаних із ними в одне кримінальне провадження злочинів.

В пояснювальній записці сказано, що такий підхід забезпечить розгляд Вищим антикорупційним судом кримінальних проваджень про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 КК України), якщо легалізація (відмивання) стосуватиметься доходів, одержаних внаслідок вчинення саме корупційних злочинів, а не внаслідок будь-яких інших злочинів, не пов’язаних із корупцією. За такого підходу Вищому антикорупційному суду будуть підсудні і такі, передбачені Кримінальним кодексом України, злочини, як створення злочинної організації (стаття 255), сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256), якщо вони будуть пов’язані із корупцією.

Законопроектом пропонується встановити, що Вищому антикорупційному суду будуть підсудні корупційні та пов’язані із корупцією злочини, якщо розмір предмета злочину (предметів злочинів) або завданої ним (ними) шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на час вчинення злочину (злочинів). При цьому також передбачається встановити, що інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду. Виключення становитимуть провадження щодо корупційних злочинів, вчинених суддями або працівниками Вищого антикорупційного суду (такі провадження не будуть розглядатися Вищим антикорупційним судом), та випадки, коли внаслідок відводів, заявлених суддям, неможливо буде утворити складу суду – у такому разі судовий розгляд кримінального провадження у першій інстанції пропонується покласти на апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Законопроектом передбачається поширити юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на всю територію України. При цьому пропонується утриматися від запровадження на місцевому рівні антикорупційних судів, у місцевих або апеляційних судах – посад антикорупційних суддів чи на місцях – слідчих суддів у антикорупційних кримінальних провадженнях, ураховуючи можливе завантаження та ризик впливу регіональних еліт. Законопроектом не передбачено розміщення палат Вищого антикорупційного суду, окремих його суддів у різних населених пунктах.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440). Також глава держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначено як невідкладні.

Загалом у ВР було зареєстровано п’ять проектів законів про Вищий антикорупційний суд (№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) та два про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд (№7441, 7441-1).

Сьогодні, 1 березня, ВР включила до порядку денного і розпочала розгляд усіх 5 законопроектів про Вищий антикорупційний суд.