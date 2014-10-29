«Самопоміч» хоче почати переговори по коаліції вже завтра
Партія «Об’єднання «Самопоміч» закликає інші політичні сили, які на виборах 26 жовтня пройшли до парламенту, розпочати переговори про формування коаліції не пізніше 30 жовтня.
Про це йдеться в оприлюдненій заяві, у якій партія озвучила готовність приступити до переговорів щодо формування коаліції.
«Народ дав право проукраїнським силам на формування коаліції. Виходячи з інтересів українського народу, ми обстоюємо єдність діяльності політичних сил у парламенті», – йдеться в заяві.
«Самопоміч» також закликала інші проукраїнські партії приступити негайно до переговорів та розпочати цей процес не пізніше 30 жовтня. «Самопоміч» уже визначила своїх делегатів для таких переговорів», - наголошують в партії.
Як повідомляв УНІАН, «Самопоміч» заявляє, що текст коаліційної угоди має бути спільним продуктом учасників коаліції. Партія наголошує, що в керівних органах коаліції учасники коаліції повинні мати рівне представництво, а також мати право вето стосовно окремих питань.
Також у заяві «Самопомічі» підкреслюється, що коаліційна угода повинна включати конкретні заходи стосовно кожного напрямку реформ та базуватися на передвиборчих програмах політичних сил; завданням коаліції є формування уряду та спільне з урядом визначення пріоритетів його діяльності; головним принципом формування уряду є професійність, а не квотний принцип; прем’єр-міністр повинен бути персонально відповідальним за формування уряду та його діяльність.
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Серед принципів формування коаліції, яких дотримуватиметься «Самопоміч» під час переговорів, зазначено, що до формування коаліції повинні бути долучені виключно фракції у парламенті, і що мета і завдання коаліції жодним чином не можуть обмежувати повноваження депутатів у законодавчому процесі.
Також у партії заявляють, що процес формування коаліції має бути ініційованим та відбуватися публічно, і що обговорення кандидатур на посади міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших державних органів зі спеціальним статусом має бути теж публічним.
«Самопоміч» наголошує, що вважає «неприйнятною участь у коаліції депутатів, які голосували за «закони 16 січня».