«Самопоміч» хоче почати переговори по коаліції вже завтра

Про це йдеться в оприлюдненій заяві, у якій партія озвучила готовність приступити до переговорів щодо формування коаліції.

«Народ дав право проукраїнським силам на формування коаліції. Виходячи з інтересів українського народу, ми обстоюємо єдність діяльності політичних сил у парламенті», – йдеться в заяві.

«Самопоміч» також закликала інші проукраїнські партії приступити негайно до переговорів та розпочати цей процес не пізніше 30 жовтня. «Самопоміч» уже визначила своїх делегатів для таких переговорів», - наголошують в партії.

Як повідомляв УНІАН, «Самопоміч» заявляє, що текст коаліційної угоди має бути спільним продуктом учасників коаліції. Партія наголошує, що в керівних органах коаліції учасники коаліції повинні мати рівне представництво, а також мати право вето стосовно окремих питань.

Також у заяві «Самопомічі» підкреслюється, що коаліційна угода повинна включати конкретні заходи стосовно кожного напрямку реформ та базуватися на передвиборчих програмах політичних сил; завданням коаліції є формування уряду та спільне з урядом визначення пріоритетів його діяльності; головним принципом формування уряду є професійність, а не квотний принцип; прем’єр-міністр повинен бути персонально відповідальним за формування уряду та його діяльність.

Читайте такожЯценюк відмовився від коаліційної угоди Порошенка і запропонував свою

Серед принципів формування коаліції, яких дотримуватиметься «Самопоміч» під час переговорів, зазначено, що до формування коаліції повинні бути долучені виключно фракції у парламенті, і що мета і завдання коаліції жодним чином не можуть обмежувати повноваження депутатів у законодавчому процесі.

Також у партії заявляють, що процес формування коаліції має бути ініційованим та відбуватися публічно, і що обговорення кандидатур на посади міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших державних органів зі спеціальним статусом має бути теж публічним.

«Самопоміч» наголошує, що вважає «неприйнятною участь у коаліції депутатів, які голосували за «закони 16 січня».